Маша Ефросинина поразила поклонников изысканным платьем с глубоким декольте

Маша Ефросинина покрасовалась в вечернем платье / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/?hl=uk

Украинская телеведущая Маша Ефросинина восхитила фанатов элегантным вечерним образом.

На своей странице в Instagram она выложила видео, на котором запечатлена в черном платье длины макси с глубоким вырезом. Образ знаменитость дополнила длинными серьгами и кулоном. Также снимками очаровательного вечернего образа Ефросинина поделилась в Insta-сториз.

"Наконец-то появился повод вылезти из спортивной формы и надеть волшебной красоты платье. Ведущей церемонии награждения фармацевтов положено только так", - написала знаменитость.

Поклонники восхитились красотой платья, и изяществом самой ведущей.

"Платье действительно волшебной красоты!", "Потрясающее платье. Как будто создано для Маши", "Неотразимы!", "Очень изысканно и красиво!", - расхвалили поклонники.

Маша Ефросинина поразила элегантным нарядом / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/?hl=uk

Маша Ефросинина поразила элегантным нарядом / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/?hl=uk

Ранее Маша Ефросинина шокировала фанатов худощавым видом.