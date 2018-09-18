"Опять голяк пошел": Глюкоза нарвалась на критику из-за фото в купальнике

Глюкоза покрасовалась фигурой / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) удивила поклонников новым фото.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она позирует в черном купальнике в сеточку, который выгодно подчеркивает ее фигуру.

"А кто сказал, что лето закончилось?", - подписала снимок исполнительница.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили фигуру Глюкозы, другие возмутились откровенности певицы.

"Красивая - спортивная как студентка прям", "Опять голяк пошел…", "Для замужней женщины с двумя девочками фото вульгарное и пошлое", "И зимой в труселях будем щеголять?", "Очередное пошлое фото с растягиванием трусов", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза похвасталась стройной фигурой в ретро-купальнике.