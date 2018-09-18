"Опять голяк пошел": Глюкоза нарвалась на критику из-за фото в купальнике

Певица продемонстрировала стройную фигуру.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) удивила поклонников новым фото.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она позирует в черном купальнике в сеточку, который выгодно подчеркивает ее фигуру.
"А кто сказал, что лето закончилось?", - подписала снимок исполнительница.
Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили фигуру Глюкозы, другие возмутились откровенности певицы.
"Красивая - спортивная как студентка прям", "Опять голяк пошел…", "Для замужней женщины с двумя девочками фото вульгарное и пошлое", "И зимой в труселях будем щеголять?", "Очередное пошлое фото с растягиванием трусов", - писали юзеры.
Ранее Глюкоза похвасталась стройной фигурой в ретро-купальнике.