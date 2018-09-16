"Шалунья" Глюкоза похвасталась стройной фигурой в ретро-купальнике

Знаменитость позировала на кухне, демонстрируя формы.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поразила поклонников новыми фото.
Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она на кухне позирует в купальнике с высокой посадкой в горошек, демонстрируя идеальные формы.
Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили фигуру Глюкозы, другие обвинили ее в чрезмерном использовании фоторедактора.
"Секси киска", "Шалунья", "Фигурка 18-летней. Молодчина", "Как много фотошопа", "Руки как будто пластмассовые...", - писали поклонники.
Ранее полуобнаженная Глюкоза удивила фанатов фото в необычной позе.