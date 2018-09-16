"Шалунья" Глюкоза похвасталась стройной фигурой в ретро-купальнике

Глюкоза похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поразила поклонников новыми фото.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она на кухне позирует в купальнике с высокой посадкой в горошек, демонстрируя идеальные формы.

Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили фигуру Глюкозы, другие обвинили ее в чрезмерном использовании фоторедактора.

"Секси киска", "Шалунья", "Фигурка 18-летней. Молодчина", "Как много фотошопа", "Руки как будто пластмассовые...", - писали поклонники.

Ранее полуобнаженная Глюкоза удивила фанатов фото в необычной позе.