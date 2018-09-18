"Спас меня, мой герой": Регина Тодоренко рассказала о травме Топалова

Возлюбленному артистки обожгло правый глаз.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, рассказала, как ее возлюбленный получил травму глаза.
Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, где Топалов предстает с заклеенным правым глазом. Регина и Влад отмечали день рождения его сестры Алины, на праздновании были бенгальские огни, которые разлетелись по сторонам. Тодоренко призналась, что с подобной травмой могла находиться в больнице и она.
"А ведь на месте @vladtopalovofficial могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР @alina_topalova, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо", - написала ведущая.
Быть возлюбленной пирата очень даже забавно ?. Из подмеченного: - в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее; - левый глаз ? быстро устаёт в отсутствии правого; - кружится голова; - шутки про одноглазого мужа зашкаливают ?? А ведь на месте @vladtopalovofficial могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР @alina_topalova ❤️, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал ? огонь , а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой ?? Спасибо ??❤️ #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница Пы.Сы.: "Когда пошутила, что парень @_agentgirl_ слепой" ??(@angelika.ageeva )
Ранее Регина Тодоренко рассказала о предстоящей свадьбе с Владом Топаловым.