"Спас меня, мой герой": Регина Тодоренко рассказала о травме Топалова

Регина Тодоренко рассказала о травме своего жениха / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, рассказала, как ее возлюбленный получил травму глаза.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, где Топалов предстает с заклеенным правым глазом. Регина и Влад отмечали день рождения его сестры Алины, на праздновании были бенгальские огни, которые разлетелись по сторонам. Тодоренко призналась, что с подобной травмой могла находиться в больнице и она.

"А ведь на месте @vladtopalovofficial могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР @alina_topalova, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо", - написала ведущая.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о предстоящей свадьбе с Владом Топаловым.