Беременная Регина Тодоренко рассказала о предстоящей свадьбе с Владом Топаловым

Регина Тодоренко рассказала о свадьбе с Топаловым / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, официально подтвердила свое "интересное положение", и рассказала о планах на предстоящую свадьбу.

В интервью российскому телеканалу Ru.TV Тодоренко рассказала, что они с Топаловым еще не определились, ни с местом для празднования, ни с концепцией торжества, поэтому еще рано говорить о дате свадьбы.

"Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию", - рассказала Тодоренко.

Также знаменитость поделилась, почему так долго не делилась новостью о беременности.

"Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение это выставлять. У меня еще есть время подумать, где рожать, поэтому пока оставлю этот вопрос", - отметила ведущая.

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