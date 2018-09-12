"Черный лебедь прям": беременная Тодоренко засветилась в экстравагантном наряде в Москве

Ведущая побывала на премии "Человек года".
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, побывала на премии "Человек года" по версии журнала GQ.
Звезда на своей странице в Instagram поделилась серией фото, на которых она запечатлена в черном полупрозрачное платье из фатина от Mariya Sergegiya, а под ним - черная шелковая ночная рубашка от Intimissimi.
"Какие же эти все церемонии красивые, с привкусом шика, блеска и сусального золота. Каждый раз чувствую себя золушкой на больших мероприятиях. Мне всегда казалось все это каким-то нереальным, когда артисты, актеры, певцы и т.д., идут по красной дорожке в лучах софит, раздавая автографы и посылая воздушные поцелуи своим фанам. И всегда хотелось почувствовать, как это, стоять перед десятками камер. 10 лет назад. Попробовала! Понравилось!", - написала Тодоренко.
Подписчики ведущей отметили, что в таком образе она выглядит необычно, однако черный цвет ей к лицу.
"Черный лебедь прям", "Очень необычный лук, но такой шикарный", "Красотка, черный тебе к лицу!", "У тебя столько экстравагантных нарядов, что я воспринимаю это частью тебя. Ты очень сильная и необыкновенная. Обожаю наблюдать за тобой", - писали юзеры.
На этом фото я заканчиваю сегодняшний марафон) Просто хотела убедиться, что вам понравился мой экстравагантный наряд) огромное спасибо , ребятушки за то, что разбираетесь в моде, а то привыкли меня видеть постоянно в кроссовках да в футболках. И как же я все-таки радуюсь вашим искренним комментам! Вселенская ЛЮБОООВЬ) ❤️ Style - @irushairusha Платье - @collectionbymari Комбинация - @intimissimiofficial #регинатодоренко #reginatodorenko
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