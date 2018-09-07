Беременная Регина Тодоренко показала свое "йога-утро"

7 сентября 2018, 13:17

Ведущая показала любимые асаны.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко начала свое утро с йоги / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, показала, как занимается йогой.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором она выполнила пару асан, одетая в черный комбинезон, который обтягивает ее округлившийся живот.

"Доброе йога-утро. Уже очень давно не занималась. Вот вспомнилось пару асан, которые помогли мне проснуться и взбодриться. Если честно, мне очень нужен йога-мастер, чтоб прям такой как в Индии!", - написала знаменитость.

Ранее Регина Тодоренко показала фото первого поцелуя с дельфином.

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йога Регина Тодоренко
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