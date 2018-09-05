Беременная Регина Тодоренко показала фото первого поцелуя с дельфином

Регина Тодоренко позировала с дельфином / instagram.com/reginatodorenko

Беременная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлен ее первый поцелуй с дельфином.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

Исполнительница позировала с дельфином возле бортика бассейна. Фото за девять часов собрало более 247 тысяч лайков.

"Мой первый поцелуй с дельфином) Я знаю, что дельфину… не особо хотелось меня облизывать, но чего не сделаешь ради лакомого кусочка рыбы)", — подписала фото телеведущая.

Регина Тодоренко позировала с дельфином / instagram.com/reginatodorenko

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за российского певца, бывшего солиста группы Smash! Влада Топалова. Позже она подтвердила, что беременна. СМИ уже назвали дату родов и пол ребенка ведущей.