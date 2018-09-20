"Волочкова нервно курит в сторонке!": Надежда Мейхер поразила Сеть шпагатом

Певица позировала в балетной школе.
Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская, которая поразила фанатов новым имиджем - остригла свои роскошные волосы под каре и сделала челку, поделилась фото с балетной школы.
На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в колготах и черном боди в шпагате.
"Прилежная ученица @ballet_donets_school. А также по заявкам моих некоторых Инстаграм-цев, которые не равнодушны к моим занятиям балетом", - подписала фото знаменитость.
Поклонники расхвалили Мейхер за гибкость, отметив, что знаменитой российской балерине Анастасии Волочковой стоит напрячься.
"Фантастично элегантно", "Волочкова нервно курит в сторонке!", "Колготка сексуально порвалась", "Растяжка впечатляет", - восхитились поклонники.
Ранее Надежда Мейхер взволновала подписчиков пикантным фото.