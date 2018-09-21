Звезда "Спасателей Малибу" полностью оголилась на камеру: горячие фото

Американская модель, актриса и певица Кармен Электра, которая снялась в телесериале "Спасатели Малибу", полностью обнажилась для фотографа Элли Рассел Ленетц.

Снимками с пикантной фотосессии Электра поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Кармен предстала без одежды на фиолетовых простынях, демонстрируя пышную грудь и подтянутую фигуру.

Фотограф ранее снимала рекламу коллекции одежды Канье Уэста, а также сняла без одежды Леди Гагу.

Ранее звезда реалити-шоу "засветила" подтянутую попу из-за сломанной молнии.