Актриса Андрейченко рассказала о жестоком изнасиловании в юном возрасте

Наталья Андрейченко рассказала о трагедии своей молодости / Фото: Instagram/Наталья Андрейченко

Известная российская актриса, звезда фильма "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко в 19 лет была изнасилована двумя мужчинами.

В эфире телепередачи "Секрет на миллион" на канале НТВ она призналась, что изначально ее пытался изнасиловать водитель такси, от которого ей удалось скрыться, выбив стекло в автомобиле.

Затем она увидела двух мужчин, которые якобы пытались ее спасти от агрессивного таксиста, однако впоследствии сами воспользовались беспомощностью жертвы.

"Мы шли по дороге, единственное, что я знаю, — был чудовищный удар одного из них сзади мне по голове. Меня свалило. Я открывала глаза, закрывала, и в это время началось что-то очень страшное. Эти люди меня зверски били", - откровенно сказала актриса.

По словам Андрейченко, после инцидента она обратилась в правоохранительные органы, и впоследствии насильники получили по 18 лет тюрьмы.

Позже она узнала о судьбе злоумышленников, которые после срока в колонии строго режима так и не смогли вернуться к нормальной жизни. Один из них еще неоднократно попадал за решетку, а впоследствии племянница, унаследовавшая квартиру, сообщила о его смерти. Второй вернулся в семью, однако из-за злоупотребления спиртными напитками умер от рака.

"Я забыла эту историю давно. Я почему вообще решила рассказать ее? Я просто хотела сказать всем: Милые, родные, нет ничего такого, через что нельзя пройти. Нет ничего такого, что нельзя простить, и при этом остаться человеком достойным, красивым, счастливым", - подчеркнула актриса.

Андрейченко призналась, что простила своих обидчиков и уже давно не вспоминает об этой истории.

Как ранее сообщалось, новым избранником 62-летней Натальи Андрейченко стал 43-летний художник и дизайнер Даниэль Поэль.