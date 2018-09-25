Селена Гомес покидает Instagram и все остальные соцсети

Селена Гомес решила, что с нее хватит / Reuters

Известная певица Селена Гомес, самая популярная пользовательница социальной сети Instagram, решила покинуть ее. Певица хочет отдохнуть.

Гомес прочно удерживает позицию самой популярной пользовательницы "инсты" - на нее подписано 143 миллиона человек. Среди ее поклонников есть как верные фанаты, которые ценят творчество американской артистки, так и много хейтеров - особенно много в последнее время.

Возможно, вследствие слов недоброжелателей из-за ее расставания с The Weeknd, а также из-за разрыва отношений с Бибером и его бракосочетанием с Хейли Болдуин, она решила покинуть сеть на неопределенный срок.

"Смотрю на себя в зеркало... Как идиотка! Свежие новости: я беру тайм-аут в социальных сетях. Снова. Я благодарна соцсетям за то, что вы можете услышать мой голос и мысли. В равной степени я благодарна за возможность сделать шаг назад и начать жить настоящим моментом. Просто помните, что негативные комментарии могут ранить чувства каждого",– такие слова появились в личном профиле Селена.

Читайте такжеФильм ужасов. Обнаженная Селена Гомес шокировала поклонников: фотоПо состоянию на 2018 год Селена Гомес заняла вторую строчку в рейтинге самых богатых звезд в Instagram. Ее заработок за одну рекламную публикацию составлял около 800 тысяч долларов. Селену в этом году смогла перегнать известная светская львица Кайли Дженнер. В 2017 году Селена Гомес находилась на первой строчке "богатого" рейтинга. Ровно год назад у неё было более 122 миллионов подписчиков и теоретически она могла брать за рекламные посты по 550 тысяч долларов за 1 сообщение.

Напомним, американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, составил ежегодный рейтинг 100 лучших песен 2017 года. Первое место заняла композиция "Bad Liar" певицы-американки Селены Гомес.