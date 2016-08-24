Критики назвали ТОП-100 лучших фильмов XXI века в мире

Британская вещательная корпорация опросила 177 кинокритиков со всего мира и составила топ-100 лучших фильмов XXI века.

Полный список картин опубликован на сайте ВВС, пишет Lenta.ru.

Согласно рейтинга, первое место занял психологический триллер Дэвида Линча "Малхолланд драйв", выпущенный в 2001 году.

На второй строчке расположилась гонконгская лента "Любовное настроение" (2000), снятая режиссером Вонгом Карваем в жанре арт-хаус. За ней следует эпическая драма Пола Томаса Андерсона "Нефть" (2007).

В десятку лучших фильмов также вошли "Унесенные призраками" (Хаяо Миядзаки, 2001), "Отрочество" (Ричард Линклейтер, 2014), "Вечное сияние чистого разума" (Мишель Гондри, 2004), "Дерево жизни" (Терренс Малик, 2011), "Один и два" (Эдвард Ян, 2000), "Развод Надера и Симин" (Асгар Фархади, 2011) и "Старикам тут не место" (Джоэл и Итан Коэны, 2007).

Стоит отметить, что в 2015 году ВВС представлял сотню лучших американских фильмов всех времен, в котором первое место заняла картина "Гражданин Кейн".

В 2003 году вещатель составил рейтинг "200 лучших книг всех времен" на основе опроса миллиона человек, который остается одним из самых авторитетных в мире.

Напомним, Forbes назвал самые провальные фильмы года.