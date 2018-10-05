"Настя оторвет яйца": Потап засветился с эффектной красоткой

Артист показал фото с королевой красоты.
Украинский продюсер и рэпер Потап вызвал жаркие обсуждения под фото с красивой девушкой.
Артист на своей странице в Instagram поделился фото, на котором он запечатлен в аэропорту Маями с южноамериканской моделью, "Мисс Землей Венесуэлой".
Подписчики предупредили Потапа, что Настя Каменских может резко отреагировать, и ему несдобровать за такое фото.
"Настя оторвет яйца", "Потап, твоя Настя лучше", "Довольный как мартовский кот", - писали юзеры.
Ранее Потап удивил поклонников новым имиджем.