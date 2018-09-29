"Это Настя так влияет?": Потап удивил поклонников новым имиджем

Артист запечатлен с большими серьгами в ушах.
Украинский продюсер и рэпер Потап шокировал фанатов обновленным образом.
Артист на своей странице в Instagram поделился фото, на котором он запечатлен в расстегнутой рубашке, с серьгами и очками.
"Добро пожаловать в мою пятницу", - подписал снимок артист.
Подписчики не оценили внешний вид Потапа, и накинулись на него с критикой.
"Чуть с Нагиевым не спутала, Потап, у тебя такое мужественное тело, ну серьги в два уха зачем?", "Мне кажется, с этими кольцами ты больше стаешь похожим на деда...", "Шото малехо поправився наш Потап. Давай возвращайся в нормульную форму, а то на житряса похож!", "Это Настя так влияет?", "Как будто расплавили миллион золотых зубов, збс рубашка", - писали поклонники.
Ранее стало известно, что у Потапа и Каменских общий гардероб.