"Это Настя так влияет?": Потап удивил поклонников новым имиджем

Потап показал новое фото / Instagram Потапа

Украинский продюсер и рэпер Потап шокировал фанатов обновленным образом.

Артист на своей странице в Instagram поделился фото, на котором он запечатлен в расстегнутой рубашке, с серьгами и очками.

"Добро пожаловать в мою пятницу", - подписал снимок артист.

Подписчики не оценили внешний вид Потапа, и накинулись на него с критикой.

"Чуть с Нагиевым не спутала, Потап, у тебя такое мужественное тело, ну серьги в два уха зачем?", "Мне кажется, с этими кольцами ты больше стаешь похожим на деда...", "Шото малехо поправився наш Потап. Давай возвращайся в нормульную форму, а то на житряса похож!", "Это Настя так влияет?", "Как будто расплавили миллион золотых зубов, збс рубашка", - писали поклонники.

Ранее стало известно, что у Потапа и Каменских общий гардероб.