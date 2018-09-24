"Настина кепка": у Потапа и Каменских общий гардероб

Каменских и Потап позировали в одинаковой шляпе / instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, и украинский продюсер Потап имеют общий гардероб – к такому выводу пришли поклонники, которые увидели артистов с одним и тем же аксессуаром.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото с Бориспольского аэропорта. На снимке она была запечатлена без макияжа со стильной шляпой с леопардовым принтом.

"Меня переполняет счастье... Так много интересного, прекрасного, необычного и нового впереди... Ну, полетели", - написала знаменитость.

Поклонники заметили, что на странице Потапа в Instagram появилось фото кепке Насти.

"С Потапенко лететь хоть на край света!", "Шапочка Потапа?", "А вы с Потапом в одной и той же шляпе", "Ура, вы вместе отдыхаете!", - писали поклонники Каменских.

Потапа фанаты сравнили с Элтоном Джоном, и даже с Зианджей.

"Зианджа на максималках?", "Где-то в Лондоне заплакал Элтон Джон", "Настина кепка", "Очки крутые", - писали юзеры под фото Потапа.

Ранее Настя Каменских влипла в скандал: певицу обвинили в плагиате.