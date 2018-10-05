Умерла легендарная украинская актриса Нила Крюкова

Нила Крюкова умерла на 75-ом году жизни / https://www.facebook.com/Мирослава Барчук

В Киеве на 75-ом году жизни умерла известная украинская актриса, герой Украины Нила Крюкова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее дочь Мирослава Барчук.

"Ушла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее", - написала она.

Причина смерти не известна, однако, с 2006 года актриса была прикована к инвалидной коляске из-за травмы позвоночника.

Крюкова известна по ролям в фильмах "На Киевском направлении", "Пропавшая грамота" и "Кайдашева сім'я".

В 1981 году она отважилась поставить на сцене спектакль "Маруся Чурай" по запрещенной поэме Лины Костенко.

В 1986 году Нила Валерьевна одна из первых выступила в Чернобыле после аварии.

В августе 1991 года Крюкова принимала активное участие в акции протеста в Киеве, так называемом августовском путче.

В 2008 году ее наградили званием "Герой Украины" с вручением ордена Державы - за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национальной культуры, вдохновенную творческую и жизнеутверждающую художественную деятельность.

Ранее умер известный актер Роман Карцев.