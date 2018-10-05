Умерла легендарная украинская актриса Нила Крюкова

Артистки не стало утром 5 октября.
В Киеве на 75-ом году жизни умерла известная украинская актриса, герой Украины Нила Крюкова.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее дочь Мирослава Барчук.
"Ушла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее", - написала она.
Причина смерти не известна, однако, с 2006 года актриса была прикована к инвалидной коляске из-за травмы позвоночника.
Крюкова известна по ролям в фильмах "На Киевском направлении", "Пропавшая грамота" и "Кайдашева сім'я".
В 1981 году она отважилась поставить на сцене спектакль "Маруся Чурай" по запрещенной поэме Лины Костенко.
В 1986 году Нила Валерьевна одна из первых выступила в Чернобыле после аварии.
В августе 1991 года Крюкова принимала активное участие в акции протеста в Киеве, так называемом августовском путче.
В 2008 году ее наградили званием "Герой Украины" с вручением ордена Державы - за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национальной культуры, вдохновенную творческую и жизнеутверждающую художественную деятельность.
Ранее умер известный актер Роман Карцев.