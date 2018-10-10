Мужчина дня Instagram: красавчик, который популяризирует котэфитнес, Трэвис ДеЛорье

Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье https://www.instagram.com/travbeachboy/
Трэвис ДеЛорье - профессиональный манекенщик и актер из Канады, популярный блогер в Instagram, и по совместительству автор книги о себе любимом.
ДеЛорье пропагандирует необычный способ занятий физкультурой: он качает мышцы при помощи своего толстого рыжего кота Джейкоба. Более того, для своих подписчиков он показал целый комплекс упражнений, которые можно делать дома, "подключая" при этом и любимого питомца. Видео совместных тренировок Трэвис публикует в Instagram под хештегами #catworkout и #catyoga.