Ольгу Бузову позвали замуж: певица приняла кольцо, и поцеловала избранника

Ольге Бузовой сделали предложение / http://www.starhit.ru

Российская певица Ольга Бузова определилась с финалистом шоу "Замуж за Бузову", в которои=м артистка хотела найти возлюбленного. Победителем программы стал сыровар из Суздаля Денис Лебедев.

Пара отправилась в Рим, где Лебедев сделал Бузовой предложение. Певица, будучи в свадебном платье, приняла кольцо, и согласилась строить с ним отношения после шоу, сказав "Давай попробуем". Пара закрепила обещание поцелуем.

Однако, на странице певицы в Instagram Бузову стали засыпать вопросами о том, продолжается ли их роман. Не получив ответа, пользователи обвинили артистку в том, что "Замуж за Бузову" - это очередной фальшивый проект, который оказался обычным шоу.

"Очень жаль, что твое реалити оказалось цирком. И нету никакой любви, только шоу, точно так как в "Холостяке", "В итоге, это все оказалось тупо шоу", "Это было всего лишь шоу. Да, красиво, но фальшиво", - возмущались юзеры.

Отметим, что сьемки шоу завершились еще этим летом, но, согласно условиям контракта, Ольга и Денис не имели права афишировать свои отношения.

Ранее Ольгу Бузову разнесли за новый клип.