"Очередное самолюбование собой": Ольгу Бузову разнесли за новый клип

2 октября 2018, 11:31

Певица представила видео на трек "Принимай меня".

Ольга Бузова
Ольга Бузова выпустила новый клип / youtube.com/Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова выпустила новый клип на песню "Принимай меня".

Ролик появился на официальном Youtube-канале Бузовой. Режиссером видео выступил Сергей Грей

В клипе певица примерила несколько образов – от нежной девушки с плюшевым мишкой в руках до дерзкой светской львицы и "ледяной королевы" за белоснежным роялем.

Однако поклонникам Бузовой не понравилась ни песня, ни клип, и они обвинили артистку в плагиате.

"Че она там шепчет весь клип? Голоса нет. Танцевать не умеет. Очередные поющие трусы", - пишет Евгений111.

Ольга Бузова
/ youtube.com/Ольга Бузова

"Куплет: Брежнева и Дан Балан Лепестками роз. Припев: Виа Гра попытка номер 5﻿", - считает Евгений Ковалев.

Ольга Бузова
/ youtube.com/Ольга Бузова

"Смотря на хвалебные комментарии, начинаю думать, что тут все куплено. Либо тут все сошли с ума, потеряв объективность. Клип зашквар, ничего нового, как и все клипы этой певички "Дома 2"! Очередное самолюбование собой, вот и весь смысл песни", - отметила Вера Черная.

Ольга Бузова
/ youtube.com/Ольга Бузова

Ранее Ольга Бузова на концерте довела детей до слез, а затем закрыла Instagram.

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Ольга Бузова Принимай меня
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