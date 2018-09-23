Бузова на концерте довела детей до слез, а затем закрыла Instagram

Бузова возмутила поклонников / Фото: Instagram/Ольга Бузова

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова подверглась жесткой критике в соцсетях за свое поведение после концерта в Челябинске.

Как сообщает издание Ura.ru, выступала знаменитость в зале, который был заполнен лишь на треть.

Свое шоу "Под звуки поцелуев" Бузова начала с 45-минутным опозданием. Поклонники возмутились, что певица перед ними за задержку даже не извинилась, а на концерте откровенно пела под фонограмму. Россияне рассказывают, что билеты на мероприятие продавались по цене от одной до трех тысяч российских рублей, а качество выступления оставляло желать лучшего.

После концерта, по словам очевидцев, Бузова отказалась фотографироваться с детьми, а также принимать от них презенты, которые малыши готовили заранее.

"Некрасиво поступила", "Дети плакали, потому что не смогли передать подарки", "Зазналась, если даже к детям не может выйти", - возмущались мамы юных поклонников Бузовой.

После инцидента в Челябинске, как сообщают поклонники, певица на время закрыла свой аккаунт в Instagram.

"Шок! Бузова закрыла аккаунт! Что теперь делать? Не подписываться же на нее", — написал в Twitter TarasenkoStas.

"А как я комментарии после "Замуж за Бузову" теперь читать буду?" — возмутилась решением Бузовой закрыть страницу KatyaVorontsova.

Напомним, ранее Бузова возмутила подписчиков исполнением своей песни "Мало половин", поскольку ее заподозрили в использовании фонограммы.