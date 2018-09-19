"Срамота безголосая!": Ольга Бузова попала под град критики из-за исполнения песни под фонограмму

Бузову раскритиковали за исполнение песни под фонограмму / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова возмутила подписчиков исполнением своей песни "Мало половин".

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она исполняет композицию под аккомпанемент гитар.

"Мало половин" под гитару в Тоскане", - подписала видео исполнительница.

Подписчики стали обвинять Бузову в том, что ее голос обработан в редакторах, и на видео она просто открывает рот, не попадая в слова.

"Звуковая дорожка с голосом наложена, слышна студийная обработка даже гитары", "Люди, да вы че? Вы не видите, что песня наложена на видео? Причем настолько хр*ново, что она рот открывает, а слова совсем другие звучат", "Какой ужас! Срамота безголосая! На ухо слон нагадил будто!", "Был бы ветер - была бы вера в этот "оригинальный" голос. А так увы... Очевидно, что наложено", - критиковали подписчики.

Ранее Ольга Бузова устроила дебош в самолете: опубликовано видео.