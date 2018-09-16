"Предлагала "бухнуть". Бузова устроила дебош в самолете: опубликовано видео

Бузову раскритиковали за пьянку в самолете / instagram.com/buzova86

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в цетре внимания во время полета на самолете.

В бизнес-классе знаменитость предлагала пассажирам лайнера "побухать". Видео опубликовано в YouTube.

Бузова обращалась с весьма неординарным предложением ко всем, кто оказался рядом. Получив отказ, она отвечала людям, что им пора спать.

Пассажиров возмутило поведение певицы, которая, очевидно, уже немало выпила до скандального инцидента. Некоторые писали в соцсети, что Бузова по причине известности почувствовала вседозволенность.

Напомним, Бузова поделилась видео, на котором крепко обнимается, и целуется в щеку с экс-бойфрендом, 38-летним бизнесменом Тимофеем Майоровым, с которым рассталась в 2009 году после двухлетних отношений.