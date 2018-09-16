"Предлагала "бухнуть". Бузова устроила дебош в самолете: опубликовано видео

16 сентября 2018, 23:59

Певица приставала к незнакомым пассажирам во время полета.

Ольга Бузова
Бузову раскритиковали за пьянку в самолете / instagram.com/buzova86

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в цетре внимания во время полета на самолете.

В бизнес-классе знаменитость предлагала пассажирам лайнера "побухать". Видео опубликовано в YouTube.

Бузова обращалась с весьма неординарным предложением ко всем, кто оказался рядом. Получив отказ, она отвечала людям, что им пора спать.

Пассажиров возмутило поведение певицы, которая, очевидно, уже немало выпила до скандального инцидента. Некоторые писали в соцсети, что Бузова по причине известности почувствовала вседозволенность.

Напомним, Бузова поделилась видео, на котором крепко обнимается, и целуется в щеку с экс-бойфрендом, 38-летним бизнесменом Тимофеем Майоровым, с которым рассталась в 2009 году после двухлетних отношений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
самолет дебош пьяная Бузова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:59
"Предлагала "бухнуть". Бузова устроила дебош в самолете: опубликовано видео
23:49
В Британии госпитализировали двоих людей из кафе, где отравили Скрипалей - СМИ Видео
23:25
Названа отрасль, в которой рекордно поднимут минимальную зарплату
23:22
"Это, бл*дь, Донбасс". Боевик "ДНР" застрелился, проверяя бронежилет Видео
22:49
"Сошли с ума". В России прокомментировали намерение Украины создать военную базу в Азовском море
22:47
Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем - СМИ
22:06
Мощный ливень затопил Бердянск: опубликовано зрелищное видео Видео
21:58
"Раски федераски" или "Пить паном Раси, уважать ее корова": Джефф Монсон принес присягу депутата Фото Видео
21:39
Российский олигарх сказал, сколько простоит Крымский мост
21:33
В прокуратуре Крыма рассказали о количестве идентифицированных пособников оккупанта
21:04
Украина в Азовском море возведет военно-морскую базу ВСУ
20:56
Вместо кормильцев - сардины: семьям уничтоженных террористов "ДНР" выдали наборы из украинских продуктов
20:49
По Киевом в лесу обнаружили гробы для тренингов с лопатами и трубами внутри: обнародовано видео и фото Видео
20:14
Динамо – Заря – 1:1. Киевляне чудом избежали поражения. Видео голов Видео
19:54
Прокремлевскому британскому политику запретили въезд в Украину
19:36
"Заплакал". В Киеве из-за прорыва трубы мост Патона превратился в водопад: опубликовано видео Видео
19:23
Оккупанты пытаются обвинить в повторном выбросе химвеществ Украину - Тымчук
19:06
"Неоспоримое политическое влияние". В The New York Times проанализировали амбиции Вакарчука
18:35
Журналист назвал причину антиукраинских настроений в Крыму в 2014 году
18:30
В Одесской области появился мемориал армии УНР Фото
17:48
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра до конца дня
17:37
Какие знаки Зодиака рождены быть лидерами
17:24
СМИ раскрыли некоторые подробности заседания Синода РПЦ
16:55
Заря - Динамо: прямая видеотрансляция матча восьмого тура УПЛ
16:54
В Британии ищут еще двоих причастных к отравлению Скрипалей - The Mirror
16:35
"Солнце будет гнать градусы вверх": синоптик рассказала, когда украинцам ждать потепления
16:19
Бывший консул-антисемит собрался в президенты Украины
15:59
На Харьковщине 15 неизвестных в масках битами жестоко избили шестерых человек
15:50
СМИ рассказали о корпоративе "Рошен" с танцами и звездами в элитном конном клубе Видео
15:19
В Раде зарегистрировали проект госбюджета-2019 с рекордными тратами на оборону
15:02
Новые выбросы в Крыму: стало известно, чем травят местных жителей Видео
14:44
На прилавке киевской "Академкниги" нашли антисемитскую книжку с цитатами из Гитлера
14:04
День отца в Украине: история и традиции праздника
14:01
Кучма рассказал, как пьет таблетки и слушает о мечтах России
13:30
Легендарный боксер заявил о возвращении на ринг
13:11
Отравление Скрипалей: Великобритания отложила санкции против России
12:59
"На трансвестита смахивает": Лорак получила порцию критики за фото в странном наряде
12:38
В Украине известного европейского политика объявили персоной нон грата
12:35
НАБУ разрешило Омеляну выехать из Украины
12:03
Удар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦ мнение
11:53
"Отравители" Скрипалей Петров и Боширов устроили оргию в лондонском отеле - СМИ
11:51
В Казахстане задержали украинского журналиста: обвиняют в незаконной деятельности Видео
11:14
В Черновцах джип патрульной полиции насмерть сбил пешехода, копы скрылись с места ДТП - СМИ Фото
11:03
Вице президент "Карпат" назвал болельщиков "овцами" и выразил уважение "пацанам"
10:52
СМИ рассказали подробности смертельного ДТП с украинцами в России Видео
10:40
Бросит Пугачеву ради Орбакайте: астролог раскрыл хитрый план Галкина
10:36
На пьесу Сенцова дадут 2 млн гривен из бюджета
10:16
Украинец добыл золото на Кубке мира по плаванию, установив рекорд
10:15
Сахалин не наш. Как Путин обломал россиян на Дальнем востоке мнение
09:53
В США умерла звезда "Секретных материалов"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять