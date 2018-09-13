Крепкие обьятия и поцелуи: Ольгу Бузову засняли на видео с экс-бойфрендом

Артистка поделилась роликом с "другом".
Российская певица Ольга Бузова поделилась видео, на котором крепко обнимается, и целуется в щеку с экс-бойфрендом, 38-летним бизнесменом Тимофеем Майоровым, с которым рассталась в 2009 году после двухлетних отношений.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она запечатлена с Майоровым после сьемки сюжета для шоу "Замуж за Бузову".
"Мой Тимофей. Моя опора и защита. Мой друг, да, Тимуш?", - прокомментировала ролик Бузова.
Позже на своей странице в Instagram издание Super опубликовало видео, как пара вместе совершает покупки в аэропорту Италии.
Пока Ольга Бузова @buzova86 уповает на отсутствие идеального мужчины, её, видимо, потянуло на прошлое. 32-летнюю телеведущую и певицу снова застали с мужчиной. На этот раз девушка попала в объективы с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым Оля была в отношениях в 2009 году. Пару засняли в одном из итальянских аэропортов во время покупки в Duty free любимого продукта Бузовой — колбасы. #бузова #замужзабузову Как думаете, свидание или дружеская встреча?
Одни подписчики считают, что Бузову и Майорова связывают лишь дружеские отношения, другие же уверяют, что они решили возобновить отношения.
"Никакой интриги тут нет. Все просто. Друзья. И судя по нему, очень хороший друг, и замечательный человек", "Это было Во время съемок, не берите в голову, они друзья", "Похоже на романчик", "Ппц, явно не дружба!", "Друг так не целует. Он хотел в губы. Да и Олечка: мой. Подразумевает личную привязанность на сексуальной почве", - писали юзеры.
Ранее Ольга Бузова озадачила фанатов фото в купальнике.