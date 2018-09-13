Крепкие обьятия и поцелуи: Ольгу Бузову засняли на видео с экс-бойфрендом

Ольга Бузова засветилась с экс-возлюбленным / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова поделилась видео, на котором крепко обнимается, и целуется в щеку с экс-бойфрендом, 38-летним бизнесменом Тимофеем Майоровым, с которым рассталась в 2009 году после двухлетних отношений.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она запечатлена с Майоровым после сьемки сюжета для шоу "Замуж за Бузову".

"Мой Тимофей. Моя опора и защита. Мой друг, да, Тимуш?", - прокомментировала ролик Бузова.

Позже на своей странице в Instagram издание Super опубликовало видео, как пара вместе совершает покупки в аэропорту Италии.

Одни подписчики считают, что Бузову и Майорова связывают лишь дружеские отношения, другие же уверяют, что они решили возобновить отношения.

"Никакой интриги тут нет. Все просто. Друзья. И судя по нему, очень хороший друг, и замечательный человек", "Это было Во время съемок, не берите в голову, они друзья", "Похоже на романчик", "Ппц, явно не дружба!", "Друг так не целует. Он хотел в губы. Да и Олечка: мой. Подразумевает личную привязанность на сексуальной почве", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова озадачила фанатов фото в купальнике.