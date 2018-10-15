"Не узнала": Надя Дорофеева шокировала фанатов сменой имиджа

Надя Дорофеева показала необычный образ / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева удивила фанатов внешним видом.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Певица в составе группы отправилась на гастроли в Южноукраинск, и с командой решили устроить тематический выезд в стиле рок.

"Я вам уже рассказывала о нашей традиции делать тематические выезды. Сегодня, как вы поняли, мы едем в стиле рок. Южноукраинск - жди нас", - подписала снимок артистка.

Поклонники признались, что едва узнали Дорофееву и Позитива в новом образе.

"Местные офигеют", "Надя, я тебя не узнала, крутая", "Позитиву идут белые локоны, такой милаш", "Позитив больше на хиппи похож", - писали юзеры.

Ранее Надю Дорофееву раскритиковали за внешний вид.