Стильные штаны и кожаная куртка: Алла Пугачева покорила поклонников молодежным нарядом

Алла Пугачева поразила своей внешностью / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила фанатов своим внешним видом на показе Валентина Юдашкина в рамках Недели моды.

Примадонна для выхода в свет выбрала полностью черный наряд: штаны, ботинки, обьемную блузку и кожаную крутку. Образ артистка дополнила пышной укладкой и темными очками. Фото и видео с недели моды появились на фан-страницах исполнительницы в Instagram.

Фанаты Пугачевой расхвалили ее за образ, и оставили десятки комплиментов.

"Классный прикид", "Хороша! Как идет, как стоит!", "Наша легенда, куколка, красавица", - расхваливали юзеры.

Ранее Алла Пугачева поразила фанатов своей внешностью.