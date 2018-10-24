Стильные штаны и кожаная куртка: Алла Пугачева покорила поклонников молодежным нарядом

Артистка побывала на показе Валентина Юдашкина.
Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила фанатов своим внешним видом на показе Валентина Юдашкина в рамках Недели моды.
Примадонна для выхода в свет выбрала полностью черный наряд: штаны, ботинки, обьемную блузку и кожаную крутку. Образ артистка дополнила пышной укладкой и темными очками. Фото и видео с недели моды появились на фан-страницах исполнительницы в Instagram.
Фанаты Пугачевой расхвалили ее за образ, и оставили десятки комплиментов.
"Классный прикид", "Хороша! Как идет, как стоит!", "Наша легенда, куколка, красавица", - расхваливали юзеры.
#Repost @yulyarosh ・・・ Показ Валентина Юдашкина в этом сезоне был лучшим ?. Алла Пугачева, Игорь Николаев, Валерия и многих других гостей просто не перечесть .. Быть частью всего этого очень круто #москва #показмод #юдашкин #мода #гостинныйдвор #вечер #фото #светскаявечеринка #видео #аллапугачева #выходные #allapugacheva @alla_orfey @vyudashkin
Ранее Алла Пугачева поразила фанатов своей внешностью.