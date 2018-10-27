"Как колхозница оделась": Ксению Собчак разнесли за выбор наряда

Ксения Собчак вновь нарвалась на критику / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак разозлила фанатов новым фото.

На странице политика в Instagram появились снимки, на которых Собчак позирует в сапогах бренда A.F.Vandevorst за 93 200 рублей (40 тысяч гривен), и платье от Junya Watanabe, которое стоит около 70 тысяч рублей (почти 28 тысяч гривен).

Такой дорогостоящий образ подписчики назвали одеянием колхозницы, и раскритиковали стиль Собчак.

"Первое фото прям светлое вышло, а второе... Дура!", "Научите ее одеваться", "Сапоги мерзопакостные какие. Грубые, огромные, полнота на ногу бегемота", "Как колхозница оделась", "Платье ужасное", - критиковали юзеры.

Ранее Ксения Собчак нарвалась на критику из-за пикантной позы на фото.