"Наглая девка с раздвинутыми ногами": Ксения Собчак нарвалась на критику из-за фото

Ксения Собчак удивила сексуальным образом / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак ошеломила фанатов новым фото.

На странице политика в Instagram появился снимок, на котором Собчак позирует в кровавом образе для Хеллоуина. Ведущая в провокационной позе села на стол, одетая в платье в клетку и окровавленный передник.

Однако подписчики не оценили дерзкое фото Собчак, призвали ее быть скромнее, и раскритиковали за внешность.

"Вы просто наглая страшная девка, да даже девки не бывают такими, с раздвинутыми ногами в вашем возрасте преклонном уже пора и скромнее быть", "Фото пахнет шизофренией", "Фу гадость, челюсть противная", - призывали подписчики.

Ранее Ксения Собчак удивила фанатов формой бюста.