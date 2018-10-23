"Наглая девка с раздвинутыми ногами": Ксения Собчак нарвалась на критику из-за фото

Политик показала образ для Хеллоуина.
Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак ошеломила фанатов новым фото.
На странице политика в Instagram появился снимок, на котором Собчак позирует в кровавом образе для Хеллоуина. Ведущая в провокационной позе села на стол, одетая в платье в клетку и окровавленный передник.
Однако подписчики не оценили дерзкое фото Собчак, призвали ее быть скромнее, и раскритиковали за внешность.
"Вы просто наглая страшная девка, да даже девки не бывают такими, с раздвинутыми ногами в вашем возрасте преклонном уже пора и скромнее быть", "Фото пахнет шизофренией", "Фу гадость, челюсть противная", - призывали подписчики.
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Ранее Ксения Собчак удивила фанатов формой бюста.