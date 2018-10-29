Алла Пугачева молча простилась с Николаем Караченцовым

Алла Пугачева попрощалась с Караченцовым / http://www.starhit.ru

В столице России Москве проходит церемония прощания с умершим известным российским актером театра и кино Николаем Караченцовым.

Попрощаться с актером в театр "Ленком", в котором артист работал, пришла и российская певица Алла Пугачева. Она появилась без мужа Максима Галкина, но ее сопровождала ее директор Елена Чупракова.

Артистка надела бордовое пальто, прозрачную черную блузу, темные штаны, огромную шляпу и черные лаковые ботинки.

Примадонна молча постояла у гроба, а затем прошла в зал.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже супруга артиста сказала, что он умер из-за отказа почек. Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище.

В сентябре 2017 года у актера врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".