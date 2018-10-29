Алла Пугачева молча простилась с Николаем Караченцовым

Примадонна пришла на траурную церемонию, которая проходит в театре "Ленком".
В столице России Москве проходит церемония прощания с умершим известным российским актером театра и кино Николаем Караченцовым.
Попрощаться с актером в театр "Ленком", в котором артист работал, пришла и российская певица Алла Пугачева. Она появилась без мужа Максима Галкина, но ее сопровождала ее директор Елена Чупракова.
Артистка надела бордовое пальто, прозрачную черную блузу, темные штаны, огромную шляпу и черные лаковые ботинки.
Примадонна молча постояла у гроба, а затем прошла в зал.
Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже супруга артиста сказала, что он умер из-за отказа почек. Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище.
В сентябре 2017 года у актера врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".