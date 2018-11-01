"Что это за чувак?": Ани Лорак удивила фанатов неожиданным внешним видом

Ани Лорак удивила внешним видом / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику из-за неряшливого внешнего вида.

Певица на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в полностью черном образе: спортивном костюме, кроссовках и кепке. Певица отправилась в дорогу без макияжа.

"Мы отправляемся в тур! Первая остановка – Ижевск", - подписала снимок ратистка, сопроводив хештегом "Шоу "Дива".

Подписчики признались, что сперва приняли певицу за парня, и раскритиковали ее наряд.

"Я подумал сначала: "Что это за чувак?", "Боже! Какая Лорак страшная! Пипец!", "Очень по-пацански", "Фото жесть", "Босяк какой-то", "Уволить стилиста, и срочно снять черное", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак анонсировала новый клип.