"Что это за чувак?": Ани Лорак удивила фанатов неожиданным внешним видом

Певица "замаскировалась" перед поездкой, чтобы ее никто не узнал.
Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику из-за неряшливого внешнего вида.
Певица на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в полностью черном образе: спортивном костюме, кроссовках и кепке. Певица отправилась в дорогу без макияжа.
"Мы отправляемся в тур! Первая остановка – Ижевск", - подписала снимок ратистка, сопроводив хештегом "Шоу "Дива".
Подписчики признались, что сперва приняли певицу за парня, и раскритиковали ее наряд.
"Я подумал сначала: "Что это за чувак?", "Боже! Какая Лорак страшная! Пипец!", "Очень по-пацански", "Фото жесть", "Босяк какой-то", "Уволить стилиста, и срочно снять черное", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак анонсировала новый клип.