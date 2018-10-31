"Похожа на греческую статую": Ани Лорак анонсировала новый клип

Ани Лорак анонсировала выход нового клипа / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) анонсировала выход клипа на свою новую песню — "Сон".

Видеоработа скоро будет, написала артистка на своей странице в Instagram.

Исполнительница сообщила о выходе клипа и опубликовала фотографию, на которой запечатлена в нежном длинном платье с обнаженным плечом, позирующей на камеру.

"Coming soon (cкоро будет — Ред.)... #сон…", — подписала снимок певица.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Вы похожи на греческую статую. Класс!", — написала irinaivanova544. "А почему платье мятое...", — поинтересовалась olga_evdokimenkova. "Каролина — само совершенство!!!", — считает alena_a58.

Ани Лорак анонсировала выход нового клипа / instagram.com/anilorak

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.