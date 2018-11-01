"Порнофильм в солярии": Анну Седокову разнесли за провокационный клип

Певица предстала в роли вампирши, которая во время секса убивает своих партнеров.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила новый клип на песню "Шантарам".
Ролик появился на YouTube-канале артистки. Режиссером видео стал Алан Бадоев, автором текста песни стала сама Седокова. Певица на своей странице в Instagram отметила, что на телевидении клип к показу запретили.
"Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли еще будет доступна", - написала артистка.
Седокова в видео демонстрирует свои аппетитные формы в боди, которое имитирует голое тело, в ролике показаны достаточно откровенные сцены.
Пользователи видеохостинга оставили свои первые отзывы на клип.
"Эротический сон патологоанатома", - считает Елена С.
"Классический пример х*йни, бессмысленная попса и голые жопы, 2018 год", - написал zmi91.
"Порнофильм в солярии. А песня крутая", - отметила Айсулу Аубакирова.
Ранее Анну Седокову осудили за откровенное видео.