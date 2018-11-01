"Порнофильм в солярии": Анну Седокову разнесли за провокационный клип

Анна Седокова представила новый клип / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила новый клип на песню "Шантарам".

Ролик появился на YouTube-канале артистки. Режиссером видео стал Алан Бадоев, автором текста песни стала сама Седокова. Певица на своей странице в Instagram отметила, что на телевидении клип к показу запретили.

"Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли еще будет доступна", - написала артистка.

Седокова в видео демонстрирует свои аппетитные формы в боди, которое имитирует голое тело, в ролике показаны достаточно откровенные сцены.

Пользователи видеохостинга оставили свои первые отзывы на клип.

"Эротический сон патологоанатома", - считает Елена С.

"Классический пример х*йни, бессмысленная попса и голые жопы, 2018 год", - написал zmi91.

"Порнофильм в солярии. А песня крутая﻿", - отметила Айсулу Аубакирова.

Ранее Анну Седокову осудили за откровенное видео.