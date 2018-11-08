"Прости, что так получилось": Алла Пугачева обеспокоила фанатов новостью о болезни

Алла Пугачева взволновала новостью о болезни / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева взволновала поклонников новостью о болезни.

На своей странице в Instagram Примадонна поделилась архивным фото с Леонидом Агутиным, сообщив, что из-за болезни она не сможет присутствовать на его концерте.

"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", - написала артистка.

Поклонники желали певице здоровья, и поскорее пойти на поправку.

"Алла Борисовна, выздоравливайте скорее, а концертов у Вас будет еще много!", "Здоровья вам! Вы прекрасны!", "Алла Борисовна, выздоравливайте! Здоровья Вам крепкого!", - желали поклонники.

Ранее Алла Пугачева покорила внешним видом в клипе друга.