"Неотразима и молода!": Алла Пугачева покорила внешним видом в клипе друга

Алла Пугачева снялась в клипе своего стилиста / https://www.instagram.com/alla_pugacheva_forum/

Легендарная российская певица Алла Пугачева выложила фото со сьемок клипа своего стилиста Алишера на песню "Скажи мне, Алла".

На странице артистки в Instagram появилось фото, на котором Пугачева предстала в молодежном образе: футболке, кожаном плаще и с металлическими аксессуарами.

Подписчики не жалели комплиментов, отметив, что в свои 69 лет Примадонна выглядит молодо и бесподобно.

"Алишер просто умничка, что создал такую песню и клип. Алла Борисовна, а вы как всегда восхитительна и бесподобна. Плакала вместе с вами", "Неотразима и молода! Класс!", "Отличный клип! Много знакомых лиц!", "Красотка на века", - писали юзеры.

Ранее в Сеть попало пророческое видео Пугачевой.