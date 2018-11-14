"Удивила": Настя Каменских покорила фанатов сдержанным образом

Настя Каменских покрасовалась в стильном образе / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников деловым нарядом.

На своей странице в Instagram артистка показала фото, на которых она позирует в черно-белой блузке и черных штанах. Каменских отправилась в Лас-Вегас презентовать свою песню Peligroso.

Подписчики признались, что артистка из удивила прикрытыми частями тела, ведь певица любит похвастаться аппетитными формами в минимуме одежды.

"Очень, очень, очень красивая", "Какая красавица", "Очень красивая, лаконичная одежда (наверное, впервые) удивила", - расхваливали юзеры.

Ранее Настя Каменских кардинально сменила имидж.