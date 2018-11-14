"Удивила": Настя Каменских покорила фанатов сдержанным образом

Артистка позировала в блузке и черных брюках.
Известная украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников деловым нарядом.
На своей странице в Instagram артистка показала фото, на которых она позирует в черно-белой блузке и черных штанах. Каменских отправилась в Лас-Вегас презентовать свою песню Peligroso.
Подписчики признались, что артистка из удивила прикрытыми частями тела, ведь певица любит похвастаться аппетитными формами в минимуме одежды.
"Очень, очень, очень красивая", "Какая красавица", "Очень красивая, лаконичная одежда (наверное, впервые) удивила", - расхваливали юзеры.
Ранее Настя Каменских кардинально сменила имидж.