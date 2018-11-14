"Королева туалета": Светлану Лободу высмеяли из-за фото с унитазом

Светлана Лобода удивила фанатов фото на фоне унитаза / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников снимком в уборной на фоне унитаза.

На своей странице в Instagram певица показала фото, на котором она позирует в белой футболке с принтом, кожаной куртке, черных спортивных штанах и белых кроссовках.

Снимок на фоне унитаза не на шутку разозлил подписчиков артистки – одни раскритиковали за странный выбор фотозоны, другие же отметили, что Лобода с унитазом смотрится вполне стильно.

"Ужас просто, может еще штаны снимешь и будешь какать?", "Никогда бы не подумала, что унитаз может стильно смотреться", "Только Лобода могла сделать такой мрачный туалет таким модным", "Королева туалета", "Бредовая фотка. На унитаз еще сядь", - писали юзеры.

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