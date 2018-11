"Копия мама!": Светлана Лобода растрогала сеть фото с дочкой

Светлана Лобода показала фото с дочкой / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода умилила поклонников новым фото со своей старшой дочерью Евой.

На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позирует с дочкой, обнимая ее. Артистка сейчас гастролирует с концертами по Германии, с ней путешествует и Ева.

"My love always with me", - написала артистка.

Подписчики заметили сходство Светланы и Евы, и засыпали обеих комплиментами.

"Доченька становится похожа на маму", "Вылитая мама, и губки ваши", "Копия мама!", "Какие милые", "Как похожи!", - писали юзеры.

