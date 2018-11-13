"Копия мама!": Светлана Лобода растрогала сеть фото с дочкой

Старшая дочь Ева очень похожа на маму, отмечают подписчики.
Украинская певица Светлана Лобода умилила поклонников новым фото со своей старшой дочерью Евой.
На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позирует с дочкой, обнимая ее. Артистка сейчас гастролирует с концертами по Германии, с ней путешествует и Ева.
"My love always with me", - написала артистка.
Подписчики заметили сходство Светланы и Евы, и засыпали обеих комплиментами.
"Доченька становится похожа на маму", "Вылитая мама, и губки ваши", "Копия мама!", "Какие милые", "Как похожи!", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода взбудоражила фанатов обнаженным снимком.