Яма пообещал есть бумагу, Кухар обвинила в неопрятности: чем отличилась на Танцах со звездами Никитюк

Телеведущая уже стала настоящей "богиней ламината" / Фото: Instagram/Леся Никитюк

Грандиозный полуфинал проекта Танцы со звездами-2018 состоялся 18 ноября на телеканале 1+1.

В эпицентре споров, как уже повелось, оказалась известная телеведущая Леся Никитюк. Шоувумен и ее партнеру Максиму Ежову компанию на паркете составила эпатажная певица Оля Полякова, однако эффектный танец трио не оценили члены жюри.

"Мама всех "лестниц" страны пришла поднять боевой дух и усилить номер. Я была в ее (Леси Никитюк – ред.) шкуре, была поводом для нападок Екатерины Кухар. Екатерина, запасайтесь успокаивающим. Мы станцуем так, что Кухар не будет карточки с таким высоким баллом", - анонсировала выступление Полякова.

Однако выступление харизматичных блондинок не впечатлило Екатерину Кухар. Балерина отметила, что ожидала гораздо большего от сексапильного номера, а сама постановка была неопрятной. Влад Яма присоединился к критике и отметил, что танец раскрыл Полякову, но не Никитюк.

Не с меньшими курьезами состоялся второй выход Леси Никитюк на паркете. Звезда вместе с Максимом Ежовым станцевала ритмичный фристайл. Выступление прокомментировал Влад Яма, который заключил со звездой пари.

"Такой выходит сериал: Леся плюс Яма. Это когда судьи загоняют в яму своими оценками, а зрители оттуда вытаскивают. Но с такими танцами некоторые могут и кредит взять. Относительно танца, это как шутка, а как будто и не смешно", – заявил Влад Яма, намекая на несовершенное исполнение па.

В завершении своего комментария Яма пообещал, что если Никитюк станет победительницей Танцев со звездами-2018, то он в прямом эфире съест листок, на котором указан порядок выступлений участников.

Напомним, накануне финала проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Поэтому за главный кубок будут ожесточенно бороться Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.