"Мечта каждого": экс-участница "Танцев со звездами" похвасталась декольте и стройными ногами

Знаменитость во время вечеринки сменила два наряда.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко поразила нарядами на вечеринке в честь 14-летия журнала Viva!.
На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых она позирует в двух образах: ярком желтом комбинезоне с глубоким декольте, и серебристом мини-платье, которое подчеркивает ноги Кумейко.
Подписчики знаменитости назвали сексуальную Кумейко "мечтой каждого".
"Безумно красивая и очень сексуальная", "Мечта каждого", "Агонь баба", "Шикарная брюнетка!", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко завела фанатов фото на четвереньках.