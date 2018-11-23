"Мечта каждого": экс-участница "Танцев со звездами" похвасталась декольте и стройными ногами

Анастасия Кумейко похвасталась стройным телом / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко поразила нарядами на вечеринке в честь 14-летия журнала Viva!.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых она позирует в двух образах: ярком желтом комбинезоне с глубоким декольте, и серебристом мини-платье, которое подчеркивает ноги Кумейко.

Подписчики знаменитости назвали сексуальную Кумейко "мечтой каждого".

"Безумно красивая и очень сексуальная", "Мечта каждого", "Агонь баба", "Шикарная брюнетка!", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко завела фанатов фото на четвереньках.