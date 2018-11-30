Перерезанный кабель и задержка в полтора часа: как прошел концерт Макса Барских в Киеве

30 ноября 2018, 11:42

Неизвестный повредил акустический провод, и выступление оказалось под угрозой.

  • Макс Барских https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/
  • Макс Барских https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/
  • Макс Барских https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/
  • Макс Барских https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/
  • Макс Барских https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/
  • Макс Барских https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/
  • Макс Барских https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/
  • Макс Барских https://www.facebook.com/MaxBarskihOfficialPage/

29 ноября в киевском МВЦ состоялась премьера нового шоу-предпрослушивания  украинского певца Макса Барских  "Семь".

Однако, выступление Барских прошел не совсем гладко – первый раз артист вышел на сцену только в 21.30 – спустя полтора часа после анонсированного в билетах времени начала концерта. Как оказалось, большая часть поклонников прибыла только к девяти часам вечера.

Спустя полтора часа ожидания, Барских вышел на сцену, но на первой же песне "Сделай громче" начались проблемы со звуком. На второй песне "Хочу танцевать" звук и вовсе пропал. Выступление пришлось приостановить, певец извинился перед поклонниками.

Как отметил продюсер певца Алан Бадоев, неизвестный обрезал акустический провод.

"Какая-то крыса обрезала провод. Человек, который сделал это, сдохни от своей немощности. Но мы все равно продолжим", - сказал Бадоев.

В итоге, певец во второй раз вышел на сцену в 22.10. Барских начал с известных хитов "Сделай громче", "Хочу танцевать", а также представил новые песни с альбома "Семь".

"Сегодня очень особенный день. Мы не виделись ровно год. За это время я успел написать много новых песен, и вы будете первыми, кто их услышит", - сказал певец со сцены.

Однако, из-за инцидента со звуком, артист спел лишь пять новых песен, зато известные хиты спел по два раза, и полюбившуюся поклонникам новую композицию "Неземная" исполнил на бис.

Поклонники поддержали артиста, и песню "Берега" в фан-зоне сопровождали разноцветные бумажные кораблики.

Ранее Макс Барских выпустил клип, снятый в эстетике 80-х.

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Макс Барских
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