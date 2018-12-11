Екатерина Варнава рассказала о своих недостатках

Екатерина Варнава покорила фанатов стильным фото / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава отметила свой 34-й день рождения. Знаменитость решила подвести итог, и пересчитать все, что в ее внешности далеко от идеала.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась стильным фото, на котором она запечатлена сидя на стуле в нюдовом боди и шляпе с широкими полями.

"Приветствую вас, прекрасные люди! Я ва, сегодня мне 34 года, и я люблю жизнь… очень… и стараюсь быть счастливой каждый день. И не просирать свое время на пустые дела и злых людей! Мой рост 1,75, у меня длинные кривые ноги одна 40-го, другая 40,5! И нос ох*енно выразительный! Я дружу с самыми невероятными людьми на свете и работаю с самыми талантливыми. А еще у меня самые лучшие фолловеры. Почти все. Всем спасибо за еще один чудесный год", - написала ведущая.

Поклонники стали активно обсуждать написанное ведущей, отметили ее чувство юмора, и оставили сотни комплиментов и поздравлений.

"Шикарные ноги!", "Я обалдела, ты богиня", "Ты великолепная и неповторимая", "Самая крутая на свете", - писали поклонники.

Ранее Екатерина Варнава поразила фанатов необычным образом.