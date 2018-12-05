"Ноги от ушей": Екатерина Варнава поразила фанатов необычным образом

Ведущая позировала в коротких шортах и на каблуках, демонстрируя стройные ноги.
Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава покорила поклонников необычным образом.
На своей странице в Instagram ведущая поделилась фото с бэкстейджа, на котором она позирует в колготках в сеточку, цилиндре и пиджаке с пышным жабо.
"Circus (Цирк")", - подписала снимок Варнавва.
Подписчики оставили массу восторженных комментариев, назвав Варнаву "сексуальной циркачкой".
"Ого, такие длинные", "Ноги от ушей", "Сексуальная циркачка Катя", "Какие бесконечные ноги!", - писали поклонники.
Ранее Екатерина Варнава рассказала о тоске за Украиной.