"Ноги от ушей": Екатерина Варнава поразила фанатов необычным образом

Варнава покрасовалась в необычном наряде / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава покорила поклонников необычным образом.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась фото с бэкстейджа, на котором она позирует в колготках в сеточку, цилиндре и пиджаке с пышным жабо.

"Circus (Цирк")", - подписала снимок Варнавва.

Подписчики оставили массу восторженных комментариев, назвав Варнаву "сексуальной циркачкой".

"Ого, такие длинные", "Ноги от ушей", "Сексуальная циркачка Катя", "Какие бесконечные ноги!", - писали поклонники.

Ранее Екатерина Варнава рассказала о тоске за Украиной.