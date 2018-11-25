"Меня там круто принимали": российская ведущая рассказала о тоске за Украиной

Варнава мечтает о возвращении в Украину / instagram.com/kativarnava

Российская актриса комедийного жанра, телеведущая Екатерина Варнава сожалеет о том, что СБУ запретила ей на протяжении пяти лет посещать территорию Украины и намерена после истечения срока запрета посетить украинскую столицу.

В эфире шоу "А поговорить?" на Youtube Варнава призналась, что до российско-украинского конфликта мечтала о покупке квартиры в Киеве, поскольку очень любит этот город.

"Мне там было классно! Меня там круто принимали и меня там узнавали и до сих пор мне пишут, почему я перестала вести эту программу", - вспоминает ведущая.

Варнава недоумевает, почему "несколько человек" принимают решение и лишают возможности артиста встретиться со своими поклонниками". Актриса считает, что она и коллеги способны "в очень сложных условиях сделать жизнь людей лучше хоть на секунду".

По словам ведущей, причиной запрета на въезд в Украину стал блог, в котором она и другие девчонки из Comedy Woman показали свое выступление в Крыму.

"У нас был большой концерт в Киеве с Comedy Woman. Буквально через несколько часов об этом сняли блог (где говорилось о том, что артистки выступали в Крыму, - ред.). Это сыграло свою роль. Когда мы выезжали из Киева, нас вызвали на допрос, спросили, были ли мы в Крыму. И когда мы вернулись в Москву, через день мы узнали, что правительство приняло решение не впускать нас на территорию", - рассказала артистка.

Варнава призналась, что после окончания срока запрета готова сразу же приехать в Украину, в которой должны понимать, что законы страны она не нарушает.

Напомним, Варнава выложила в Сеть видео, под которым поклонники забили тревогу из-за излишней худобы артистки.