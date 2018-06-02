"Это уже болезнь": поклонники встревожились излишней худобой Екатерины Варнавы

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть видео, под которым поклонники забили тревогу.

На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, на котором зажигательно танцует в обтягивающем черном наряде.

В комментариях под роликом разгорелись жаркие споры и обсуждения – поклонники обвиняли артистку в чрезмерной худобе, мол она довела себя до анорексии.

"Катюша, девочка, поверь мне, это уже болезнь. Чем больше худеешь, тем больше хочется похудеть еще. Остановитесь. К хорошему это не приведет", "Что ты с собой сделала Катя? Ты что болеешь? Ты же стала анорексичкой", "Худоба такая, страшно смотреть", "Огооо...анорексия не за горами. Катя остановись...", - писали юзеры.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)25 Май 2018 в 5:47 PDT

Сама Варнава относится к разговорам о своей анорексии адекватно.

"Когда мне пишут "худощавая", "анорексичка", я радуюсь. Подхожу к зеркалу и говорю: "Ну, классно же! Ты своего добилась". Примерно в возрасте 16 лет, когда поступала на первый курс университета, при росте 175 сантиметров я весила 73-74 килограмма. Можете представить подростка с таким весом? Я была нереально большая, но даже тогда чувствовала себя очень комфортно. Потом, с течением обстоятельств, я похудела, но ведь главное — как ты себя ощущаешь. Мне недавно написали такой комментарий: "Катерина, худоба — это уже часть вашего образа". И ведь, правда, последние пару лет худые руки, выступающие ключицы, сутулость — это моя фишка, моя узнаваемость. Все должно быть в меру", - призналась она в интервью Woman.ru.

Ранее Екатерина Варнава похвасталась снимком в экстравагантном наряде.