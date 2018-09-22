Екатерина Варнава покрасовалась в дерзком образе, опубликованы фото и видео

Екатерина Варнава позировала в дерзком образе / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава приняла участие в новой фотосессии, она покрасовалась в дерзком образе.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 100 тысяч лайков.

На фото Варнава позировала сидящей на крыле автомобиля в свитере, шортиках и в сапогах.

Екатерина Варнава позировала в дерзком образе / Скриншот с instagram.com/kativarnava

Также телеведущая опубликовала видео, на котором запечатлена фотосессия.

"Самолюбование… каюссссь", — подписала ролик звезда "Comedy Woman".

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.