"Глаза — океан": Екатерина Варнава поделилась чувственным селфи

Екатерина Варнава показала чувственное селфи / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть чувственное черно-белое селфи.

Снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото ведущая запечатлена в наряде с глубоким декольте.

"Я тут задумалась... внимательность — это, пожалуй, то качество, которое мы постепенно утрачиваем (ну я точно). С появлением различных технологий мы безнадежно доверились телефонам, компьютерам, навигаторам, приложениям…", — подписала фото артистка.

Снимок за семь часов собрал более 50 тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей. "Глаза — океан", — поделилась мнением na.dezhda6258. "Волшебные глаза", — считает allo4ka_official. "Катя, ты шикарная", — написала burachkovskay.

Екатерина Варнава показала чувственное селфи / instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.