"Мы никогда не были братскими народами": российский актер сделал гневное заявление по Крыму

Гуськова нервируют украинские власти / Фото: скриншот из видео

Народный артист России Алексей Гуськов, который в Украине внесен в базу сайта Миротворец и не может приехать в Киев, откровенно рассказал о своем негативном отношении к украинским властям.

В рамках программы "А поговорить" с Ириной Шихман, опубликованном в YouTube он рассказал, что в Киеве провел детство и юность, но с апреля 2018 года внесен в "черный список" и не может посетить Украину.

"Не могу поехать. Я даже письма им писал, потому что мама очень хотела поехать на могилу отца. Уроды, уроды! "Мы дадим сопровождение". Какое сопровождение 83-летнему человеку, 83 года? Там, конечно, есть друзья, которые все сделали. Это дебилизм. Но там все пройдет", - убежден актер.

Ведущая напомнила, что Гуськов подписал письмо к президенту России Владимиру Путину о поддержке так называемого крымского референдума.

"Да, провели референдум, но по понятийным вещам – это российская территория. Там живут, в основном граждане РФ в основной своей массе. Я так действительно считаю", - сказал он.

В итоге Гуськов разнервничался и пришел в своих рассуждениях к тому, что россиян и украинцев ничего исторически не связывает.

"Мы никогда не были братскими народами. "Мать городов русских – Киев" – это все легенды. Читайте Солженицына", - резко заявил артист.

Напомним, ранее в интервью Шихман российский певец Дельфин рассказал, как ему запретили въезжать в Украину, и почему такая перспектива оказалась для него выгодной.