Впервые за 9 сезонов "Х-Фактора" победила в шоу группа

Впервые на шоу победила группа / СТБ

В шестом прямом эфире шоу "Х-Фактор" определился победитель. Впервые в истории программы за все 9 сезонов выиграла группа – подопечные Насти Каменских ZBS Band.

Богдан Буйлук и Владислав Онищенко получат от СТБ миллион гривен на запись песни, клипа, и ротацию на радио.

Группу основали Богдан и Владислав – артисты киевского театра "Золотые ворота". Парни пришли на "Х-Фактор" с авторской песней "На морозе", и услышали от четырех судьей "да".

Ранее экс-участница "Х-фактора" удивила фанатов снимком топлес.