Анастасия Волочкова похвасталась снимками с любимым

1 января 2019, 10:14

Российская балерина подвела итоги 2018 года.

Анастасия Волочкова опубликовала фото с любимым мужчиной
Анастасия Волочкова показала фото с любимым мужчиной / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии, на которых запечатлена с любимым мужчиной — бизнесменом, бывшим мужем Игорем Вдовиным — и дочерью Ариадной.

Артистка разместила фотографии с близкими на своей странице в Instagram и подвела итоги 2018 года. 

Волочкова утверждает, что у нее 2018-й прошел отлично, самое главное, что рядом самые близкие люди — дочь и любимый мужчина.

"Ваш год прошел в догадках по поводу того, с кем я живу и как. В поиске моего мужчины по штанам, часам, ремням и рукам. Вы писали, что Ариша пропала, и я не стала ничего постить в ответ, потому что я всегда рядом со своими любимыми, а они — со мной…", — поделилась балерина.

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Подведу итоги 2018 года. У меня он прошёл отлично! Мы продолжили дарить детям счастье, организуя концерты "Симфония добра" по России; я записала песню "Мне нравится, что вы больны не мной", на исполнение которой меня благословила Алла Борисовна Пугачева; сняли на эту песню отличный клип, который вы можете посмотреть на моем официальном аккаунте Youtube; выиграли суд; а самое главное, что рядом самые близкие люди: моя дочь и мой любимый мужчина. Ваш год прошёл в догадках по поводу того, с кем я живу и как. В поиске моего мужчины по штанам, часам, ремням и рукам. Вы писали, что Ариша пропала и я не стала ничего постить в ответ, потому что я всегда рядом со своими любимыми, а они со мной. Хочу поздравить с Новым годом тех, кто меня любит и поддерживает! Я надеюсь, что у вас 2019 пройдёт отлично!??❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод

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Напомним, Анастасия Волочкова 23 сентября 2005 года родила дочь и назвала ее Ариадна. Позже — в 2007-м — балерина вышла замуж за Игоря Вдовина. В феврале 2018 года стало известно, что Волочкова и бизнесмен разводятся.

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дочь Анастасия Волочкова балерина Игорь Вдовин
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