Анастасия Волочкова похвасталась снимками с любимым

Анастасия Волочкова показала фото с любимым мужчиной / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии, на которых запечатлена с любимым мужчиной — бизнесменом, бывшим мужем Игорем Вдовиным — и дочерью Ариадной.

Артистка разместила фотографии с близкими на своей странице в Instagram и подвела итоги 2018 года.

Волочкова утверждает, что у нее 2018-й прошел отлично, самое главное, что рядом самые близкие люди — дочь и любимый мужчина.

"Ваш год прошел в догадках по поводу того, с кем я живу и как. В поиске моего мужчины по штанам, часам, ремням и рукам. Вы писали, что Ариша пропала, и я не стала ничего постить в ответ, потому что я всегда рядом со своими любимыми, а они — со мной…", — поделилась балерина.

Напомним, Анастасия Волочкова 23 сентября 2005 года родила дочь и назвала ее Ариадна. Позже — в 2007-м — балерина вышла замуж за Игоря Вдовина. В феврале 2018 года стало известно, что Волочкова и бизнесмен разводятся.