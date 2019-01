Анастасия Волочкова похвасталась снимками с любимым

View this post on Instagram

Подведу итоги 2018 года. У меня он прошёл отлично! Мы продолжили дарить детям счастье, организуя концерты "Симфония добра" по России; я записала песню "Мне нравится, что вы больны не мной", на исполнение которой меня благословила Алла Борисовна Пугачева; сняли на эту песню отличный клип, который вы можете посмотреть на моем официальном аккаунте Youtube; выиграли суд; а самое главное, что рядом самые близкие люди: моя дочь и мой любимый мужчина. Ваш год прошёл в догадках по поводу того, с кем я живу и как. В поиске моего мужчины по штанам, часам, ремням и рукам. Вы писали, что Ариша пропала и я не стала ничего постить в ответ, потому что я всегда рядом со своими любимыми, а они со мной. Хочу поздравить с Новым годом тех, кто меня любит и поддерживает! Я надеюсь, что у вас 2019 пройдёт отлично!??❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод