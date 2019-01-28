Лишний вес и целлюлит: Анна Седокова шокировала сеть формами в откровенном наряде

Анна Седокова шокировала сеть внешним видом / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова шокировала сеть своими "неотфотошопленными" формами.

На странице новостного портала в Insragram появилось видео с концерт артистки, на котором Седокова запечатлена в черном платье с откровенными разрезами. В ролике заметен целлюлит на бедрах певицы и лишний вес.

К слову, на фотографиях, которые артистка выставляет в Insragram, она выглядит всегда идеально без лишней складочки или намека на "апельсиновую корочку".

"И фотошоп не помог. Седокова может уйти со сцены после травли за лишний вес", - сказано в описании.

Подписчики стали недоумевать: зачем одевать такие откровенные наряды, и выставлять свои недостатки напоказ.

"Зачем его выставлять, если он есть?", "Да понятно, что у 90% женщин после родов и вообще не совсем все так идеально как на фото. Но, а зачем так откровенно открывать эти места?", "Целлюлит не может быть нормальным явлением!", - отреагировали юзеры.

Ранее Анна Седокова еле удержала пышную грудь в платье с глубоким декольте.